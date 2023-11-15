Экономика

Цены на помидоры взлетели в Псковской области

В октябре 2023 года в Псковской области цены выросли на 0,7% (по России в целом – на 0,8%). В наибольшей степени выросли цены на продовольственные товары – на 1,4%. Цены и тарифы на услуги выросли на 0,4%, цены на непродовольственные товары снизились на 0,1%, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковстата.

Из продовольственных товаров заметно подорожали овощи и фрукты, из них: свежие помидоры – на 36,2%, бананы – на 5,6%, апельсины – на 4,9%, чеснок – на 4,5%, груши – на 4,4%.

Некоторые овощи подешевели. Стоимость картофеля снизилась на 8,7%, свежих огурцов – на 7,4%, яблок – на 7,3%, моркови – на 7,2%.

Среди других продуктов питания, которые подорожали, можно отметить куриные яйца – рост за месяц на 13,3%, мясокопчености – на 7,4%, куриные окорочка – на 6,5%, свинину (кроме бескостного мяса) – на 6,0%, мясо индейки – на 5,5%.

Наиболее всего подешевели: фруктово-ягодные консервы для детского питания – на 6,5%, черный байховый чай – на 6,2%, натуральный кофе в зернах и молотый – на 6,1%, вареная колбаса – на 5,6%, маргарин и какао – на 4,6%, зеленый чай– на 4,4%, мясные консервы – на 4,2%.

Из лекарственных препаратов значительнее других выросли цены на поливитамины – на 13,7%, синупрет – на 10,9%, парацетамол – на 8,1%, аспирин отечественный – на 7,4%, осельтамивир – на 6,8%. Наиболее подешевели: цефтриаксон – на 7,8%, смекта – на 2,9%, амлодипин – на 1,6%.

Среди товаров первой необходимости максимальный рост цен отмечен на зубную пасту и бутылочки для кормления – на 2,0%, женские гигиенические прокладки – на 1,9%, детские бумажные подгузники – на 1,8%, детские соски – на 1,2%, дезинфицирующее средство для поверхностей – на 1,1%. Ниже стали цены на сухие корма для домашних животных – на 10,3%, стиральный порошок – на 4,4%, зубные щетки – на 2,6%.

Выросли цены на такие непродовольственные товары, как телевизоры – на 6,8%, микроволновые печи – на 4,9%, обеденные столы и мягкие кресла – на 4,0%, брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани и батарейки электрические типа АА – на 3,0%.

В то же время более всего подешевели плиты ДСП и ОСБ – на 6,5%, кроссовые туфли для взрослых – на 5,3%, смарт-часы – на 4,4%, женские закрытые туфли – на 3,2%, кроссовые туфли для детей – на 3,1%.

Из услуг заметно выросли цены на проживание в гостинице 1* – на 16,2%, полет в салоне экономического класса самолета – на 7,9%, аренду двухкомнатной квартиры у частных лиц – на 5,7%, пользование потребительским кредитом – на 5,5%, лечебный массаж – на 5,2%.

Из бытовых услуг больше всего подорожала регулировка развала-схождения колес легкового автомобиля – на 11,4%, мойка легкового автомобиля – на 4,7%, услуги организатора проведения торжеств – на 3,7%, шиномонтаж колес легкового автомобиля – на 3,2%.

Одновременно снизились цены на поездку на отдых на Черноморское побережье России и в Крым – на 32,5%, поездки в страны Закавказья – на 10,6%, услуги железнодорожного транспорта – на 7,6%, поездку на отдых в ОАЭ – на 7,5%.