Экономика

Андрей Козлов: Последствия африканской чумы свиней не пройдут в одночасье

Последствия африканской чумы свиней устраняются достаточно долго. Об этом председатель комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Андрей Козлов сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В нынешнем году таких чрезвычайных ситуаций, как это было с АЧС, не было. Тем не менее достаточно большое количество поголовья мы, к сожалению, уничтожили. И ввиду различных ветеринарных требований, в течение полугода потом нельзя это поголовье было заводить, проводилась полная обработка, карантин и так далее. Мы тоже понимаем, что в одночасье все не восстановится, хотя свиноводство — отрасль достаточно скороспелая, этот вид животноводства достаточно быстро развивается в сравнении с другими», — рассказал Андрей Козлов.

Напомним, в 2021 году в Псковской области были отмечены заболевания свиней африканской чумой свиней. Впоследствии было уничтожено порядка 100 тысяч голов свиней.