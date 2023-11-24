Экономика

Более 500 кг батареек принял молодёжный центр в Пскове в ходе экологической акции

Псковский городской молодёжный центр принял участие в акции по сбору батареек и мелкой электроники «Электросбор-60». Акция проводилась с 5 по 19 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото: Молодёжный центр Пскова

Усилиями 30 жителей города Пскова и восьми организаций Псковской области, среди которых Псковский агротехнический колледж, Центр добровольчества Стругокрасненского района, Середкинская и Гдовская школы, Псковская гимназия №29, Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса, детский сад и учреждение из города Опочка, а также точка приёма на улице Максима Горького, 15, собрали 535 килограммов батареек, которые впоследствии будут отправлены на переработку на завод в Ярославле.

Помимо этого, участниками данной акции стали экоцентр «Экопрактика» (480 кг батареек и 86 кг электроники), Институт переработки вторсырья «Экобаза Псков» (270 кг батареек и 230 кг электротехники) и великолукская средняя общеобразовательная школа №13 (124 кг батареек).

Напомним, мероприятие проходило при поддержке компании ООО «ЭкопромСервис» и завода «НЭК», где в общей сложности было собрано более 1,5 тонн батареек и 356 кг электротехники из Псковской области.