Экономика

Владимир Кузь: Вместе с новыми молочными фермами в Псковском районе появляется инфраструктура

Строительство молочной фермы роботизированного доения и выращивания молодняка крупного рогатого скота в Псковской области обеспечит дополнительные поступления в бюджет. Кроме того, вместе с такими объектами в Псковском районе появляется инфраструктура. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил депутат Псковского областного Собрания по округу №7 (Псковский и Гдовский районы), координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь.

«"ПсковАгроИнвест" строит современные фермы роботизированного доения. В первую очередь мы, как жители области и конкретно Псковского района, ожидаем от этого поступлений в бюджет — это налоги, рабочие места. Плюс — развитие территорий, ведь там, где строятся молочные фермы и где они уже построены, параллельно строится инфраструктура — ремонтируются дороги, ставятся вышки сотовой связи. Местное население получает рабочие места. Несмотря на то, что фермы роботизированные, там задействован и людской персонал. Понятно, что доение производят роботы, но люди работают на полях, на технике. В этом основные плюсы», - сказал Владимир Кузь.

Он напомнил, что ранее ферма роботизированного доения МТК «Ажово» открылась в Псковском районе.

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Будут ли в Псковской области появляться новые молочные фермы роботизированного доения — зависит от инвесторов, продолжил Владимир Кузь. «Если государство дает возможность строить — почему бы и не строить? Но в любом случае, конечное решение должен принимать собственник бизнеса», - подчеркнул он.

Также он прокомментировал новость о том, что четыре переработчика сырого молока в регионе получат средства на возмещение части затрат на покупку оборудования для маркировки продукции. По мнению депутата, это сделает оборот молочной продукции более прозрачным.

«В принципе это приведет к тому, что у нас не будет подделок, будет более качественная продукция с понятным логистическим отслеживанием», - заключил Владимир Кузь.

Ранее сообщалось, что Псковская область получит из федерального бюджета 308,9 млн рублей для развития объектов агропромышленного комплекса.