Владимир Кузь: Вместе с новыми молочными фермами в Псковском районе появляется инфраструктура

Строительство молочной фермы роботизированного доения и выращивания молодняка крупного рогатого скота в Псковской области обеспечит дополнительные поступления в бюджет. Кроме того, вместе с такими объектами в Псковском районе появляется инфраструктура. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил депутат Псковского областного Собрания по округу №7 (Псковский и Гдовский районы), координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь.
Он напомнил, что ранее ферма роботизированного доения МТК «Ажово» открылась в Псковском районе.
Будут ли в Псковской области появляться новые молочные фермы роботизированного доения — зависит от инвесторов, продолжил Владимир Кузь. «Если государство дает возможность строить — почему бы и не строить? Но в любом случае, конечное решение должен принимать собственник бизнеса», - подчеркнул он.
Также он прокомментировал новость о том, что четыре переработчика сырого молока в регионе получат средства на возмещение части затрат на покупку оборудования для маркировки продукции. По мнению депутата, это сделает оборот молочной продукции более прозрачным.
«В принципе это приведет к тому, что у нас не будет подделок, будет более качественная продукция с понятным логистическим отслеживанием», - заключил Владимир Кузь.
Ранее сообщалось, что Псковская область получит из федерального бюджета 308,9 млн рублей для развития объектов агропромышленного комплекса.