Экономика

Первая ферма роботизированного доения открылась в Псковской области

Первая в Псковской области ферма роботизированного доения МТК «Ажово» открылась в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «ПсковАгроИнвест».

Фото здесь и далее: ООО «ПсковАгроИнвест»

Комплекс рассчитан на 1920 коров голштинской породы. В одном корпусе помещается четыре группы молочных коров по 150 голов. В каждой группе производится доение при помощи двух роботов. Здесь же предусмотрены родильное отделение для скота, телятник, кормовой стол и зона отдыха.

В сутки комплекс производит до 30 тонн сырого молока.

«Было сложно, но мы справились. Продолжаем работать и развиваться», - добавили в ООО «ПсковАгроИнвест».