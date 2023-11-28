Экономика

Фейковые жалобы на бизнесменов поступили в контрольные органы Пскова

Фейковые жалобы на владельцев детских центров поступили в контрольные органы города Пскова. Обращения поступали от имени некой Н. К. Крупской, проживающей в доме №3 на улице Ленина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев.

В рамках разбирательства по этому вопросу удалось выяснить, что после получения жалобы от гражданки органы власти по-разному отреагировали своими действиями, продолжил бизнес-омбудсмен:

Псковская областная прокуратура вернула это обращение заявителю, так как не оказалось живой подписи в обращении.

Налоговая служба направила своих сотрудников для установления факта нахождения указанных в жалобе центров по адресу регистрации.

Управление МЧС провело проверку места нахождения жалобщика, его там не нашли. В итоге в соответствии со статьей 10 №294-ФЗ от 26 декабря 2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (о невозможности установить автора обращения) закрыли обращение.

Роспотребнадзор ответил на обращение с учетом постановления правительства РФ №336 (мораторий) и не вышел на проверки.

Комитет по образованию Псковской области ответил заявителю, ссылаясь на статью 59 №248-ФЗ с просьбой предоставить документ, удостоверяющий личность, и о неправомочности проводить проверки детских центров.

«Таким образом, все органы власти проявили себя с наилучшей стороны, по мнению бизнеса, и не стали беспокоить предпринимателей многочисленными проверками по фактически анонимной жалобе», - отметил Аркадий Мурылев.

Он напомнил, что уполномоченный вправе принимать с письменного согласия заявителя (предпринимателя) участие в выездной проверке, проводимой в отношении заявителя в рамках государственного контроля (надзора) или муниципального контроля.

«В случае сомнительного повода, по вашему мнению, проведения в отношении вас проверочного мероприятия обязательно обращайтесь в адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области любыми доступными способами с целью получения консультации и защиты ваших прав!» - заключил бизнес-омбудсмен.