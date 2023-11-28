Фейковые жалобы на бизнесменов поступили в контрольные органы Пскова

Фейковые жалобы на владельцев детских центров поступили в контрольные органы города Пскова. Обращения поступали от имени некой Н. К. Крупской, проживающей в доме №3 на улице Ленина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев.
В рамках разбирательства по этому вопросу удалось выяснить, что после получения жалобы от гражданки органы власти по-разному отреагировали своими действиями, продолжил бизнес-омбудсмен:
«Таким образом, все органы власти проявили себя с наилучшей стороны, по мнению бизнеса, и не стали беспокоить предпринимателей многочисленными проверками по фактически анонимной жалобе», - отметил Аркадий Мурылев.
Он напомнил, что уполномоченный вправе принимать с письменного согласия заявителя (предпринимателя) участие в выездной проверке, проводимой в отношении заявителя в рамках государственного контроля (надзора) или муниципального контроля.
«В случае сомнительного повода, по вашему мнению, проведения в отношении вас проверочного мероприятия обязательно обращайтесь в адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области любыми доступными способами с целью получения консультации и защиты ваших прав!» - заключил бизнес-омбудсмен.