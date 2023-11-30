Экономика

Елена Даньшова: Никаких опасений бюджет вызывать не должен

Основные параметры и гарантии бюджета Псковской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов будут сохранены, и никаких опасений быть не должно. Об этом депутат Псковского областного Собрания по одномандатному округу №6, директор средней общеобразовательной школы №12 имени маршала К. К. Рокоссовского Елена Даньшова заявила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы услышали, действительно, все основные параметры и гарантии будут, естественно, сохранены. Естественно, будет продолжаться индексация всех социальных выплат в соответствии с уровнем инфляции. Гарантировано будет повышение минимального размера оплаты труда, это 19 242 рубля с 1 января. То есть я думаю, что никаких опасений бюджет вызывать не должен», - сказала Елена Даньшова.

Она добавила, что бюджет — не догма, и его доходная и расходная части будут корректироваться в течение 2024 года, исходя из налоговых поступлений, федеральных программ, инициатив губернатора и других аспектов.