Экономика

Псковская область входит в пятёрку основных партнёров Витебска в торговле с РФ

Город Псков и Псковская область входят в пятёрку основных партнёров города Витебска во внешней торговле с Российской Федерацией, сообщил председатель Витебского городского Совета депутатов Владимир Белевич, выступая на Международном форуме дружбы в Пскове сегодня, 1 декабря, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Псков и Витебск связывают тесные, дружественные взаимоотношения. Наши регионы - соседи, желающие развивать двустороннее сотрудничество», – сказал Владимир Белевич и напомнил о подписании соглашения о приграничном сотрудничестве между Псковом и Витебском.

Он отметил высокий уровень торгово-экономических отношений между регионами.

«Город Псков и Псковская область входят в пятёрку основных партнёров города Витебска во внешней торговле с Российской Федерацией. Сегодня в Псковскую область экспортируется широкий спектр товаров народного потребления», – добавил Владимир Белевич.

Напомним, Международный форум дружбы проходит в Центре туризма и творческих индустрий города Пскова. Владимир Белевич на нем выступал в формате конференц-связи.