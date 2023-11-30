Экономика

Проект бюджета Великих Лук на 2024 год приняли в первом чтении

Проект бюджета города Великие Луки на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов принят в первом чтении. Такое решение депутаты городской Думы приняли в ходе очередного заседания, которое проходит под председательством главы города Николая Козловского сегодня, 1 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Великолукской городской Думе.

Фото здесь и далее: Великолукская городская Дума

Основные параметры по объемам доходов и расходов представила начальник финансового управления Наталья Дмитриева. На 2024 год объем доходов предусматривается в размере 2 млрд 908 млн 870,7 тысячи рублей.

В ходе сессии депутаты приняли прогнозируемые в очередном финансовом году и плановом периоде общие объемы доходов и расходов бюджета, верхний предел муниципального долга, величину резервного фонда, а также размер дефицита бюджета. Детально статьи главного финансового документа города будут рассматриваться Великолукской городской Думой во втором чтении бюджета.

Большая часть всех расходов приходится на социальную сферу.

«Как и в прежние годы, бюджет сохраняет свою социальную направленность», — прокомментировала начальник финансового управления.

«Основные параметры - сбалансированные. Проект бюджета социально ориентированный. На социальную сферу выделяется 65%. Прошу поддержать проект», - высказался депутат Дмитрий Белюков.

«Бюджет на 2024 год больше предыдущего. А в 2023 году сделано очень многое, особенно в сфере ЖКХ. Надеюсь, что 2024 год будет таким же эффективным и плодотворным», - сказал депутат Евгений Шумайлов.