Экономика

Поступления налогов и сборов в консолидированный бюджет Псковской области выросли на 20%

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в расширенном заседании коллегии управления Федеральной налоговой службы по Псковской области. Мероприятие, на котором были подведены предварительные итоги работы ведомства в этом году, было приурочено к профессиональному празднику — Дню налоговых органов Российской Федерации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Глава региона поблагодарил сотрудников управления за службу. Михаил Ведерников напомнил, что год для ведомства был непростым. Проведена реорганизация с переходом на двухуровневую систему управления, а сам 2023-й финансовый год начался с введения единого налогового счёта, который потребовал глубокой переработки многих механизмов планирования и исполнения бюджетов. Губернатор также отметил четкую и профессиональную работу по введению налоговых льгот для участников специальной военной операции.

«Системная и эффективная работа управления позволила успешно преодолеть все сложности. Это ярко показывают цифры роста собираемости налогов. Плюс 20% к доходам консолидированного бюджета области — это значимый шаг вперед и дополнительные возможности для региона решать насущные задачи. Уверен, что положительная динамика вашими усилиями будет сохраняться и дальше», — выразил уверенность Михаил Ведерников.

Губернатор заметил, что наша налоговая служба является одним из передовых ведомств в системе государственного управления. «Ваше техническое оснащение, уровень подготовки кадров, развитие электронных интернет-сервисов, — все это выводит службу в лидеры среди госструктур не только России, но и других государств. Вам есть, чем гордиться. И со своей стороны правительство Псковской области всегда будет продолжать конструктивный диалог и взаимодействие, при необходимости оказывать помощь», — заверил губернатор.

За большой вклад в реализацию государственной налоговой политики в Псковской области глава региона отметил отличившихся сотрудников почетной грамотой губернатора и благодарственными письмами. В рамках торжественного мероприятия также были вручены ведомственные награды Федеральной налоговой службы, а также награды Псковского областного Собрания депутатов.

Основные показатели работы налоговых органов Псковской области в этом году озвучила руководитель УФНС России по Псковской области Анна Кутузова. Так, по итогам 10 месяцев текущего года в консолидированный бюджет Российской Федерации от налогоплательщиков Псковской области поступило более 30 млрд рублей налогов и сборов, что на 6,3 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выросли поступления налогов и сборов в консолидированный бюджет Псковской области. Речь идет более чем о 22 млрд рублей. Прирост составил 20%. Руководитель управления обратила внимание, что отдельные производители региона демонстрируют существенный рост объемов реализации готовой продукции собственного производства, что положительно сказывается на росте налоговых поступлений.

Участники расширенного заседания коллегии обсудили направления контрольно-аналитической работы управления, рассмотрели вопросы поступления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, выдачи жителям региона налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц.