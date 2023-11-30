Экономика

Игорь Дитрих: Бюджет Псковской области остается социально направленным

Бюджет Псковской области 2024 года будет социально направленным. Об этом сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по труду и социальной политике регионального парламента Игорь Дитрих в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы все понимаем, что это общие цифры: доходы, расходы, дефицит, который не превысил 10%. Как и все предыдущие годы, бюджет у нас социально направленный. Все статьи сохранены. Там, где не видно большой прибавки, мы знаем, по итогам прошлых лет, что губернатор ведет большую работу в этом направлении, и прибавка в них будет», - сказал Игорь Дитрих.

Он уточнил, что на статьи по лекарственному обеспечению на 2023 выделили определенную сумму, а потом ее увеличивали в два раза.

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«По этой статье на 2024 год уже заложена сумма, которую мы потратили в этом году, чтобы минимально принимать поправки в бюджет, увеличивая ту или иную статью расходов», - заключил Игорь Дитрих.