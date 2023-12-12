В России расширили список детских товаров, облагаемых льготным НДС в 10%

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня детских товаров, на которые распространяется пониженная ставка налога на добавленную стоимость в размере 10%. Решение поддержит отечественных производителей и повысит доступность товаров для детей, сообщает пресс-служба кабмина.
В перечень добавлены велосипеды, автокресла и бустеры, детские стулья и стульчики для кормления, бутылочки, соски, ванночки, горки для купания и другие изделия для ухода за детьми.
Постановление направлено на реализацию плана мероприятий по развитию индустрии детских товаров, утверждённого правительством в 2020 году. Основная цель этого плана – повысить качество, безопасность и доступность товаров для детей, увеличить долю отечественной продукции на российском рынке.