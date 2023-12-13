Экономика

Переходный период по введению единого налогового счета заканчивается 31 декабря

Предоставление в банк платежного распоряжения со статусом «02» вместо представления в налоговый орган уведомления об исчисленных налогах возможно только до 31 декабря 2023 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

«Уведомление подается только в отношении платежей с авансовой системой расчетов, по которым декларация представляется позже, чем срок уплаты налога, к которым относятся имущественные налоги организации, страховые взносы, НДФЛ, УСН, ЕСХН, - отметил начальник отдела урегулирования состояния расчетов с бюджетом Дмитрий Иванов. - Достаточно одного уведомления по всем авансам, срок уплаты которых, приходится на один день».

Напомним, формировать и отправлять уведомление удобнее через учетную (бухгалтерскую) систему или Личный кабинет налогоплательщика. При этом в случае отправки из Личного кабинета индивидуального предпринимателя предусмотрена возможность использования неквалифицированной электронной подписи.

Подробнее ознакомиться с порядком, сроками представления уведомления, примерами его заполнения и другой полезной информацией можно на промостранице «Единый налоговый счет» на официальном сайте ФНС России.