Экономика

Цены на яйца, огурцы и помидоры взлетели в Псковской области в ноябре

Куриные яйца в Псковской области в ноябре 2023 года подорожали на 22,8%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Из продовольственных товаров также заметно подорожали овощи и фрукты, из них: свежие огурцы – на 26,9%, свежие помидоры – на 18,1%, виноград – на 8,9%, белокочанная свежая капуста – на 8,4%, чеснок – на 6,5%, свёкла – на 5,7%.

Некоторые фрукты подешевели. Стоимость апельсинов снизилась на 13,9%, яблок – на 2,7%, лимонов – на 2,1%.

Среди других продуктов питания, которые подорожали, можно отметить какао – на 9,3%, вареную колбасу – на 8,5%, говядину (кроме бескостного мяса) – на 6,4%, говяжью и свиную печень – на 5,8%, зеленый чай – на 5,3%, томатные консервы – на 5,2%, куриные окорочка – на 5,1%.

Наиболее всего подешевели: овощные консервы для детского питания – на 6%, байховый черный чай – на 5,5%, вермишель – на 5,4%, сахар – на 4,6%, сухие молочные смеси для детского питания – на 4,1%, сгущенное молоко с сахаром – на 3,6%, сметана и пшено – на 3,3%.

В целом цены в Псковской области в ноябре 2023 года выросли на 0,8% (по России в целом – на 1,1%). В наибольшей степени выросли цены на продовольственные товары – на 1,4%, цены на непродовольственные товары – на 0,5 %. Стоимость услуг выросла на 0,1%.