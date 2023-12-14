Экономика

Володин обвинил фракцию КПРФ в Госдуме в росте цен на яйца

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что фракция КПРФ в Госдуме несёт ответственность за стоимость яиц, так как ключевой комитет возглавляет депутат от КПРФ. Комитет ГД по аграрным вопросам возглавляет депутат от КПРФ Владимир Кашин.

«Здесь ответственность фракции КПРФ за стоимость яиц, потому что комитет ключевой возглавляется председателем от фракции КПРФ», - сказал Володин в ходе пленарного заседания.

Также спикер ГД отметил, что за вопросы цен, потребительского рынка, стоимость потребительской корзины, будет отвечать три профильных комитета.

«Комитет, который ведет вопросы торговли, (Владимир) Гутенев, комитет по вопросам экономической политики, учитывая, что это входит в компетенцию, в том числе, и Минэка, (Максим) Топилин. И комитет, который отвечает за производство, Кашин», - приводит слова Володина РИА Новости.

«У вас с яйцами все нормально, значит, и у людей должно быть. Поэтому, если кому-то что-то жмет, решение будем принимать», - заключил он.

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Президент РФ Владимир Путин, отвечая в четверг на большой ежегодной пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, на вопрос о ситуации с ценой на яйцо и мясо кур, объяснил рост цен тем, что увеличился спрос, а производство не выросло, а также вовремя не был открыт импорт. По его мнению, ситуация с ценами на яйца «будет улучшаться», она уже минимум две недели является предметом обсуждения с министерством сельского хозяйства. Путин принес свои извинения за рост цен на яйца и заявил, что это был сбой в работе правительства.