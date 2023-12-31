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Экономика

Латвия стала крупнейшим поставщиком игристого вина в Россию

31.12.2023 14:40|ПсковКомментариев: 2

Больше всего игристого вина за девять месяцев 2023 года Россия импортировала из Латвии, Италии и Литвы на общую сумму свыше 200 миллионов долларов, а замкнула десятку лидеров Германия, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных.

Изображение от freepic.diller на Freepik

Так, первой в числе десяти стран, которые больше всего экспортируют в Россию традиционный новогодний напиток, стала Латвия, поставившая игристого на 105,43 миллиона долларов за 9 месяцев 2023 года против 79,99 миллиона за такой же период предыдущего года. Следом идет Италия, объем поставок которой составил 55,4 миллиона долларов против 43,36 миллиона годом ранее. Замыкает топ-3 Литва, которая нарастила экспорт в РФ за год до 42,69 с 23,03 миллиона долларов.

Кроме того, в десятку вошли еще несколько стран Европы и ближнего зарубежья. Четвертое место заняла Польша, у которой Россия купила игристого вина на 8,65 миллиона долларов после 5,21 миллиона годом ранее. Пятое досталось Испании, нарастившей экспорт в Россию до 2,98 с 2,37 миллиона долларов.

Следом идут Франция, импорт из которой резко снизился до 2,78 с 5,71 миллиона долларов, Грузия, нарастившая экспорт до 1,91 с 0,68 миллиона долларов, а также Армения - 0,98 миллиона долларов (0,31 миллиона долларов в 2022 году), Азербайджан - 0,84 миллиона (открытые данные за 2022 год не публиковались) и Германия - 0,45 миллиона (0,17 миллиона в 2022 году).

При этом среди обозначенных стран-лидеров, по которым есть открытые данные за 2022-2023 года, больше всего за девять месяцев увеличили экспорт в РФ Армения (+212%), Грузия (+182%) и Германия (+161%), а сократила только Франция (-51%).

В ноябре управляющий директор Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Наталья Худякова заявила, что по итогам 2023 года потребление вин в России достигнет 90 миллионов декалитров. При этом больше половины в этом объеме займет отечественное вино.

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Теги: #Литва
Источник: Псковская Лента Новостей
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