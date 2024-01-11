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Экономика

Минфин дал предварительную оценку исполнению дефицита федерального бюджета

11.01.2024 17:50|ПсковКомментариев: 0

Дефицит федерального бюджета РФ по итогам 2023 года, по предварительной оценке, составил 3,2 триллиона рублей или 1,9% ВВП, говорится в материалах на сайте Минфина России.

«По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в 2023 году составил 29 123 млрд рублей, что на 4,7% выше объема поступления доходов за 2022 год. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов – как федерального бюджета, так и бюджетной системы в целом – наблюдается устойчивая положительная динамика», — сообщает Минфин.

При этом ненефтегазовые доходы составили 20,3 триллиона, что на 25% больше уровня предыдущего года и более чем на 3,1 триллиона рублей выше параметра, заложенного в закон о бюджете на 2023 год, пишет РИА Новости

Нефтегазовые доходы бюджета за прошлый год составили 8,8 триллиона рублей, из них дополнительные нефтегазовые доходы, которые по бюджетному правилу Минфин направляет в резервы - 822 миллиарда рублей. Снижение нефтегазовых доходов на 23,9% к уровню 2022 года Минфин связал с «высокой базой сравнения предыдущего года, снижением котировок цен на нефть марки Юралс в начале года, снижением цен и сокращением объемов экспорта природного газа».

«По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета за 2023 год составил 32 364 млрд рублей», – говорится в сообщении. Это на 4% выше уровня 2022 года.

Дефицит бюджета, согласно представленным данным, предварительно оценен в 3,241 триллиона рублей или 1,9% ВВП. В законе о бюджете на 2023 год дефицит предусматривался на уровне 2,925 триллиона рублей или 2% ВВП.

Это немного превысило ожидания министерства: в конце декабря министр финансов Антон Силуанов говорил, что ожидает дефицит бюджета РФ по итогам 2023 года на уровне около 1,5% ВВП или меньше.

В примечаниях Минфин указывает, что доходы представлены с учетом поступивших на ЕНС платежей, отнесенных к соответствующим доходам федерального бюджета на 1 января 2024 года.

 

Теги: #бюджет
Источник: Псковская Лента Новостей
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