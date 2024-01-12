Экономика

Порховский маслосырзавод приобрела ульяновская компания «Вита Милк»

Имущественный комплекс, принадлежащий АО «Маслосырзавод Порховский» (Псковская область, город Порхов), приобрело ульяновское ООО «Вита Милк», входящее в состав Ассоциации молочных производителей «Дамол». Предприятие стало десятой производственной площадкой объединения из числа ТОП-10 молокопереработчиков страны.

Порховский маслосырзавод. Фото: Яндекс. Карты

Основанный в 1975 году Порховский маслосырзавод известен главным образом выпуском сыров и масла под торговыми марками «Аланталь» (более 25 видов сыра от белых творожных до выдержанных твердых, в том числе плавленые) и «Русь Белокаменна». В 2022 году предприятие переработало 45 498 тонн молока. До сих пор сыры и масло порховского завода продавались в Псковской области, а также в соседних регионах, в Москве и Санкт-Петербурге.

С начала осени собственник маслосырзавода - ульяновская компания «Вита Милк», сообщили в Ассоциации молочных производителей «Дамол». Условия сделки представители порховского и ульяновского предприятий не раскрывают.

По мощностям Порховский завод - один из крупнейших в стране. Он входит в топ-3 крупнейших производственных предприятий сыродельной отрасли на северо-западе России. Выпускает продукцию как своих достаточно сильных брендов, так и сыры собственных торговых марок крупнейших федеральных торговых сетей.