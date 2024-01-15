Экономика

Петр Крупеня провел встречу с представителями организации «Дети войны»

Руководитель следственного управления СК России по Псковской области Петр Крупеня провел встречу с представителями общественной организации «Дети войны». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

«Представители псковской региональной общественной организации "Дети войны" поздравили руководство и сотрудников Псковского следственного управления с 13-летием со дня образования Следственного комитета Российской Федерации. С каждым годом все более далекой историей становится Великая Отечественная война, и все меньше среди нас становится участников тех сражений. Последними свидетелями военных дней остаются те, кто особенно страдал в годы войны от голода и кромешного ада бомбежек и сиротства. Это представители самого юного поколения тех времен, кого война лишила детства – "Дети войны". Поэтому для нас особенно ценна теплая дружба с членами псковской общественной организации "Дети войны", которые пришли поздравить сотрудников следственного управления по Псковской области с профессиональным праздником», - отметили в пресс-службе.

В ходе встречи, проведенной в дружеской атмосфере, гости рассказали о своем военном детстве, совместно с сотрудниками управления пели военные песни и, конечно, обсудили с руководителем следственного управления перспективы дальнейшего сотрудничества по сохранению исторической правды о победе русского народа в годы Великой Отечественной войны.