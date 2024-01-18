Экономика

Туалетная бумага и шампунь стали дороже в Псковской области

Среди товаров первой необходимости в Псковской области максимальный рост цен отмечен на стиральный порошок – на 8,8%, туалетную бумагу и сухие корма для домашних животных – на 4,6%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

Зубные щетки подорожали на 3,3%, влажные салфетки – на 2,1%, туалетное мыло – на 2%. Подешевели женские гигиенические прокладки – на 4,5%.

Выросли цены на такие непродовольственные товары, как телевизоры – на 7,1%, подержанные импортные легковые автомобили – на 6,1%, пену для бритья и комплект столовых приборов – на 6%, медицинские электронные термометры – на 4,7%, шампунь – на 3,8%.

В то же время более всего подешевели медицинские безртутные термометры – на 4,9%, беспроводные наушники – на 3,9%, туалетная вода – на 3,7%, электроутюги – на 3,6%, автоматические стиральные машины – на 3,3%.

В декабре 2023 года в Псковской области цены выросли на 0,9% (по России в целом – на 0,7%). В наибольшей степени выросли цены на продовольственные товары – на 1,3%, цены на непродовольственные товары – на 1,1%. Стоимость услуг выросла на 0,2%.