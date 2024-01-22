Экономика

Андрей Михеев: 2023 год показал неплохую динамику по инвестициям в регионе

За девять месяцев 2023 года в основной капитал Псковской области инвестировали 27,6 млрд рублей. Об этом в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев.

«Мы видим неплохую динамику в 2023 году. За 9 месяцев в целом, если говорить в абсолютных цифрах, это 27,6 млрд рублей — было направлено на инвестиции в основной капитал хозяйствующими субъектами в Псковской области», - сказал Андрей Михеев.

Он уточнил, что данные приводит Росстат, итоговые цифры за 2023 год станут известны в феврале.

«Этот показатель не учитывает портфельные инвестиции, инвестиции в ценные бумаги и т. д. Есть такое понятие, как инвестиции в человеческий капитал — это все немного другие темы. С точки зрения региональной экономики мы, конечно, говорим про понятие инвестиций в основной капитал, в основные средства», - обратил внимание гость студии.

По его мнению, такой рост обусловлен, в частности, непростой ситуацией, которая сложилась в 2022 году.

«В 2023 году мы наблюдаем рост. Мы помним ситуацию 2022 года, когда несколько факторов повлияло на снижение этого показа в регионе — это и внешние условия, в которых работала не только Псковская область, но и вся страна, а также динамика инвестиций отдельных крупных хозяйствующих субъектов. Например, РЖД в 2021 году вложили достаточно большой объем средств, в 2022 году в таком объеме средства не вкладывались. Это в том числе повлияло на снижение. В 2023 году мы видим рост порядка 6,5% - это по 9 месяцам», - пояснил глава профильного комитета.

Напомним, более 26 миллионов рублей инвестировали в основной капитал Псковской области в 2022 году.