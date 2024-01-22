Андрей Михеев: 2023 год показал неплохую динамику по инвестициям в регионе

За девять месяцев 2023 года в основной капитал Псковской области инвестировали 27,6 млрд рублей. Об этом в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев.
Он уточнил, что данные приводит Росстат, итоговые цифры за 2023 год станут известны в феврале.
«Этот показатель не учитывает портфельные инвестиции, инвестиции в ценные бумаги и т. д. Есть такое понятие, как инвестиции в человеческий капитал — это все немного другие темы. С точки зрения региональной экономики мы, конечно, говорим про понятие инвестиций в основной капитал, в основные средства», - обратил внимание гость студии.
По его мнению, такой рост обусловлен, в частности, непростой ситуацией, которая сложилась в 2022 году.
Напомним, более 26 миллионов рублей инвестировали в основной капитал Псковской области в 2022 году.