Экономика

Почти три млн рублей инвестировали в основной капитал Псковской области в 2022 году

Почти три миллиона рублей инвестировали в основной капитал Псковской области в 2022 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Инфографика: пресс-служба Псковстата

На развитие экономики и социальной сферы Псковской области организациями всех форм собственности (без субъектов предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) в 2022 году использовано 26043 млн рублей инвестиций в основной капитал, что составляет 82,4% к 2021 году.

Наибольший объем инвестиций в основной капитал (84,7%) осуществлен на территории городов Псков и Великие Луки, Великолукского и Псковского районов.

Почти половина (48,6%) инвестиций в основной капитал направлена на развитие трех видов экономической деятельности:

обрабатывающие производства; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха.

На здания (кроме жилых), сооружения и расходы на улучшение земель направлено 48,1% инвестиций в основной капитал, 43,5% – на приобретение машин, оборудования, транспортных средств.

Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал являлись привлеченные средства организаций (52,6%), на долю собственных средств приходилось 47,4% инвестиций. Средства бюджетов всех уровней составили 26,8% от общего объема инвестиций в основной капитал.