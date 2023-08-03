Почти три млн рублей инвестировали в основной капитал Псковской области в 2022 году

Почти три миллиона рублей инвестировали в основной капитал Псковской области в 2022 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.
Инфографика: пресс-служба Псковстата
На развитие экономики и социальной сферы Псковской области организациями всех форм собственности (без субъектов предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) в 2022 году использовано 26043 млн рублей инвестиций в основной капитал, что составляет 82,4% к 2021 году.
Наибольший объем инвестиций в основной капитал (84,7%) осуществлен на территории городов Псков и Великие Луки, Великолукского и Псковского районов.
Почти половина (48,6%) инвестиций в основной капитал направлена на развитие трех видов экономической деятельности:
На здания (кроме жилых), сооружения и расходы на улучшение земель направлено 48,1% инвестиций в основной капитал, 43,5% – на приобретение машин, оборудования, транспортных средств.
Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал являлись привлеченные средства организаций (52,6%), на долю собственных средств приходилось 47,4% инвестиций. Средства бюджетов всех уровней составили 26,8% от общего объема инвестиций в основной капитал.