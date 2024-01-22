Экономика

Власти договорились с банком «Россия» о партнерстве в развитии Псковской области

Правительство Псковской области заключило с банком «Россия» соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие региона. Со стороны Псковской области документ подписал губернатор Михаил Ведерников, со стороны банка — председатель правления Кирилл Кривощеков. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства, церемония состоялась во вторник, 23 января, по итогам рабочей встречи руководителей.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В соглашении стороны выразили намерение развивать сотрудничество в целях эффективного решения задач социально-экономического развития региона, реализации инвестиционных программ и проектов, укрепления экономического и промышленного потенциала региона.

«Подписание соглашение позволит выстроить конструктивное сотрудничество между правительством Псковской области и банком "Россия“. Финансово-кредитная организация больше 30 лет работает на российском рынке и за это время зарекомендовала себя как устойчивый финансовый институт. Рассчитываю, что в нашем регионе банк "Россия“ будет активно участвовать в реализации региональных социальных и инвестиционных проектов, развивать современные банковские технологии и инфраструктуру. Это позволит нам еще больше укрепить промышленный и экономический потенциал Псковской области и страны в целом», — подчеркнул Михаил Ведерников.

«Псковская область — регион со значительным экономическим потенциалом в сферах туризма, сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности. Кроме того, это один из ключевых транспортных узлов Северо-Западного федерального округа, соседствующий с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью, на территории которых при поддержке банка "Россия“ успешно реализуются инвестиционные и финансовые проекты. Уверен, что наше партнерство с Псковской областью создаст новый импульс для экономического роста и процветания региона», — отметил Кирилл Кривощеков.

В правительстве напомнили, что АО «АБ «Россия» начал работу в июне 1990 года в Санкт-Петербурге и является одним из первых российских частных банков. Территориальная сеть банка охватывает 32 региона России, в том числе Москву, Санкт-Петербург и Республику Крым, также действует представительство в Республике Беларусь.

Банк уверенно входит в число первых 20-ти кредитных организаций Российской Федерации, занимая 14-е место по объему активов.