Экономика

Названы регионы с самыми дорогими и дешевыми яйцами

Дороже всего десяток яиц обходится жителям Дальневосточного федерального округа, показал опрос Финансы Mail.ru. В среднем по стране большинство россиян могут купить этот товар по цене от 110 до 130 рублей.

В конце 2023 года куриные яйца стали самым подорожавшим продуктом в России. В некоторых регионах цены выросли до 200 рублей за десяток. В январе 2024 года и Росстат, и торговые сети стали рапортовать о снижении цен на этот продукт. Финансы Mail.ru попросили читателей ответить на два вопроса: в каком федеральном округе они проживают и по какой цене они покупали десяток яиц в последний раз.

Среди жителей ДФО 46% респондентов ответили, что покупали десяток яиц по цене от 150 до 200 рублей за десяток яиц. Еще 30% ответили, что платили от 130 до 150 рублей за десяток. 12% покупали этот продукт за 110-130 рублей, 6% — дороже 200 рублей за десяток, 3% — от 90 до 110 рублей. До 80 рублей за десяток платили менее 1 процента участников опроса.

Дешевле всего яйца могли купить жители Южного федерального округа. 3% — по цене ниже 80 рублей, еще 3,5 процента — от 80 до 90 рублей за десяток. 8 процентов платили от 90 до 110 рублей. 39 процентов указали на цену в 110-130 рублей за десяток, 35 процентов — 130-150 рублей, 10 процентов платили от 150 до 200 рублей, пишет «Прайм».

В большей части федеральных округов участники исследования чаще других называли стоимость десятка яиц в диапазоне от 110 до 130 рублей. На втором месте идет цена от 130 до 150 рублей за десяток куриных яиц.

Опрос был проведет 26-27 января 2024 года. В нем приняли участие более 40 тысяч человек из всех регионов России.