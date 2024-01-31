Экономика

Псковским инженерам и маркетологам расскажут о новых инструментах для эффективной работы

Новгородский бизнес ждут бесплатные вебинары по продажам, кибербезопасности и цифровизации промышленных предприятий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании МТС.

Новейшие технологии позволяют упрощать работу сотрудников, делая ее, к тому же, намного более эффективной. На примере реальных кейсов эксперты вебинаров расскажут о полезных инструментах для маркетологов и инженеров ― как в малом бизнесе, так и в промышленном секторе.

Участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация.

1 февраля в 12:00 (МСК) пройдет вебинар «Как увеличивать продажи при помощи MMS-рассылок». Эксперты расскажут о преимуществах данного инструмента на опыте ритейла, маркетплейсов, банков, застройщиков, медклиник, билетных агрегаторов.

13 февраля в 10:00 (МСК) эксперты выйдут в эфир с вопросом «Как проводить идентификацию клиентов в соответствии с новым законом об авторизации». Слушателям расскажут о новых правилах идентификации, согласно закону о связи, а также доступных и безопасных способах упрощения этой процедуры для клиентов.

15 февраля в 10:00 (МСК) состоится еще один вебинар об обучении на тему «Цифровизация сельскохозяйственного предприятия с LocationPro». Информация будет полезна для инженеров агропромышленности и владельцев, которые в 2024 году хотят снизить затраты и повысить эффективность предприятия.

Заключительный вебинар месяца пройдет 28 февраля в 10:00 (МСК). Эксперты обсудят технологические и бизнес-возможности платформы интернета вещей. Информация будет интересна для технических руководителей и специалистов по автоматизации промышленных предприятий. Регистрация по ссылке.