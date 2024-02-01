Экономика

Минтруд может получить доступ к налоговой тайне россиян

Налоговые органы станут направлять в межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости и в органы Роструда данные о гражданах, содержащие, в том числе, налоговую тайну. Об этом говорится в проекте приказе Минтруда.

Например, предлагается передавать ИНН, СНИЛС, адрес регистрации, сумму доначисленных налогов. Обмен данными может оказаться эффективным инструментом борьбы с неформальной занятостью, полагает старший научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок.

Однако многое будет зависеть от мер безопасности, используемых при передаче данных между госорганами, а также при их хранении и обработке, отметил руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов. В любом случае, чем больше людей и организаций имеет доступ к информации, тем выше риск утечки, пишут «Известия».

В первую очередь нужна грамотная информационно-разъяснительная работа с населением, чтобы было меньше желающих трудоустроиться в организации с неофициальной заработной платой, считает государственный налоговый инспектор, член совета молодых ученых РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Гейнц.

По разным подсчетам, в России в неформальном секторе работает от 15 до 25% населения.