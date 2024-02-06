Экономика

Особенности декларационной кампании-2024 станут темой брифинга в пресс-центре ПЛН

Руководитель управления Федеральной налоговой службы по Псковской области Анна Кутузова примет участие в онлайн-брифинге, который состоится в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» завтра, 8 февраля.

В Псковской области в разгаре декларационная кампания, в ходе которой отдельные категории псковичей-налогоплательщиков обязаны отчитаться о доходах, полученных в прошлом году. Сделать они это должны до 2 мая 2024 года. Анна Кутузова расскажет обо всех нюансах и особенностях кампании.

Какие категории граждан должны представить декларации о полученных в 2023 году доходах? Как и куда псковичи должны представить налоговые декларации? Есть ли какие-то новшества? Оказывают ли налоговые органы гражданам помощь по декларированию доходов?

Об этом и многом другом — в 11.00. Как обычно, на YouTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН в социальной сети «ВКонтакте» будет организована видеотрансляция.