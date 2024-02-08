Экономика

Пособие по безработице к концу 2023 года получали свыше 1000 псковичей

К концу декабря 2023 года в органах службы занятости населения в Псковской области на учете состояло 1340 не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 1170 человек имели статус безработного, в том числе 1023 человека получали пособие по безработице. Такие данные приводятся в сборнике Псковстата о социально-экономическом положении Псковской области в январе-декабре 2023 года.

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в среднем за сентябрь-ноябрь 2023 года в Псковской области составила 313,6 тысячи человек, из них 305,5 тысячи человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 8,1 тысячи человек – как безработные, соответствующие критериям МОТ (то есть не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю).

Уровень занятости населения (доля занятого населения в общей численности населения соответствующего возраста) в возрасте 15 лет и старше за сентябрь-ноябрь 2023 года составил 60,6%. По отчетным данным организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, численность их штатных работников (без учета совместителей) в ноябре 2023 года составила 125,1 тысячи человек (95,9% от общей численности замещенных рабочих мест). На условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера для работы в этих организациях привлекалось еще 5,4 тысячи человек. По сравнению октябрем 2023 года общая численность всех указанных категорий работников увеличилась на 0,2%.

Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше за сентябрь-ноябрь 2023 года составил 2,6%.