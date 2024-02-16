Экономика

Производство промышленных труб расширилось в Псковской области

В конце 2023 года ряд производителей трубной продукции Северо-Западного федерального округа нарастил выпуск. Это произошло в связи с ростом спроса как внутри страны, так и со стороны зарубежных заказчиков, сообщает пресс-служба регионального отделения Северо-Западного главного управления ЦБ РФ со ссылкой на новый доклад Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ».

Расширение выпуска трубной продукции на Северо-Западе поддерживал высокий внутренний спрос со стороны топливно-энергетического комплекса и строительного сектора. Предприятия макрорегиона продолжают осваивать производство новой продукции, в том числе не имеющей аналогов в России. Например, псковская компания сообщила о запуске производства гибких полимерных труб с подогревом для их эксплуатации при отрицательных температурах.

«В регионе на базе крупного промышленного предприятия началось изготовление трубопроводной арматуры, устойчивой к экстремально низким и высоким температурам. Продукция предназначена для транспортировки под высоким давлением нефтепродуктов, газа, воды и других жидкостей», – рассказала руководитель направления экономического анализа отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Надежда Звонкова.

При подготовке доклада «Региональная экономика» используется широкий спектр экономической информации, в том числе данные опросов около 10 тысяч предприятий. Эти сведения Банк России учитывает в том числе при принятии решения по ключевой ставке. В январе в опросе приняли участие почти 160 предприятий Псковской области.