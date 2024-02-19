Экономика

«Псковэнергосбыт» войдет в состав группы «Интер РАО»

Группа «Интер РАО» в результате победы в конкурсных процедурах приобретает контроль над двумя энергосбытовыми компаниями - «Екатеринбургэнергосбыт» и «Псковэнергосбыт», говорится в сообщении «Интер РАО». Таким образом, доля, занимаемая сбытовыми компаниями группы на российском розничном рынке электроэнергии, увеличится с 18,5% до 19,2%.

«Группа "Интер РАО" в результате победы в конкурсных процедурах, проведенных ПАО "Россети", приобретает контроль над двумя энергосбытовыми компаниями - гарантирующими поставщиками в Екатеринбурге и Псковской области. Таким образом, в состав розничного сегмента группы теперь будут входить 13 гарантирующих поставщиков, пять единых информационно-расчетных центров и две независимые (нерегулируемые) энергосбытовые компании», - сообщили в компании.

«Петербургская сбытовая компания» выступит покупателем 100% акций «Псковэнергосбыта», а «Мосэнергосбыт» - покупателем 91,044% акций «Екатеринбургэнергосбыта», пишет ТАСС. Сделки по приобретению сбытовых компаний в Екатеринбурге и Псковской области позволят увеличить абонентскую базу группы «Интер РАО» на 3,3%, до 19,8 млн абонентов, добавили в «Интер РАО». Кроме того, доля, занимаемая сбытовыми компаниями группы на российском розничном рынке электроэнергии, увеличится с 18,5% до 19,2%.

«Интер РАО» работает в РФ, СНГ и ряде других стран. В России компания представлена более чем в 30 регионах. Установленная мощность составляет около 31 тыс. МВт. Основными акционерами являются группа «Интер РАО капитал» (28,88%), «Роснефтегаз» (26,36%) и «Россети ФСК ЕЭС» (8,56%). Около 34% акций находятся в свободном обращении.