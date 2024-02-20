Экономика

Налоговые поступления в Псковской области за прошлый год выросли более чем на 20%

Рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с руководителем регионального управления Федеральной налоговой службы Анной Кутузовой состоялась 20 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии: пресс-служба правительства Псковской области

Речь зашла об отдельных направлениях реализации государственной налоговой политики на территории региона.

Анна Кутузова доложила о сохранении положительной динамики поступления налоговых платежей и в этом году, рассказала о ходе декларационной кампании, в рамках которой некоторые категории налогоплательщиков должны отчитаться о доходах, полученных в прошлом году. Руководитель регионального управления рассказала об особенностях и нововведениях кампании этого года.

Для многих жителей региона декларационная кампания — это и возможность получить налоговые вычеты и вернуть уплаченный ранее налог. По итогам прошлого года налогоплательщики Псковской области представили более 38 тысяч деклараций с целью возврата НДФЛ. Возвращено более 1,1 млрд рублей. В этом году максимальные размеры социальных налоговых вычетов увеличены.

Кроме того, для удобства налогоплательщиков действует упрощенный порядок, который позволяет получить вычет в сокращенные сроки, не предоставляя налоговую декларацию. С этого года жители Псковской области могут получать социальный налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги, лечение и обучение в упрощенном порядке. Ранее упрощенный порядок действовал только в отношении имущественных вычетов по расходам на покупку жилья и инвестиционного вычета по внесению денежных средств на индивидуальный инвестиционный счет. Нововведения применяются к расходам налогоплательщиков, понесенным с января 2024 года. Следовательно, вычет в упрощенном порядке будет предоставлен налоговыми органами по окончании 2024 года, то есть в 2025 году.

Речь зашла и о различных проектах, которые реализуют специалисты регионального управления. Анна Кутузова рассказала, что Федеральная налоговая служба возобновила в этом году проведение отраслевого проекта «Общественное питание». Объектом контроля будет не только применение контрольно-кассовой техники, но и легализация трудовых отношений, уплата налогов и страховых взносов с заработной платы работников в сфере общественного питания. «В конечном итоге проект позволит увеличить налоговые поступления в бюджеты разных уровней и создаст равные конкурентные условия для ведения бизнеса в данной отрасли», — заметила руководитель регионального управления.

Проект направлен и на информированность жителей региона — получателей услуг в сфере общественного питания. Ведь именно кассовый чек является документом, подтверждающим факт получения услуги. Если услуга была оказана некачественно, то кассовый чек поможет защитить права потребителя.

Михаил Ведерников и Анна Кутузова также обсудили направления контрольно-аналитической деятельности управления, механизмы и опыт применения упрощенной системы налогообложения, корректировки законодательства в налоговой сфере.

Глава региона поблагодарил руководство и сотрудников управления за службу, конструктивное взаимодействие с правительством области, а также четкую организацию работы по предоставлению налоговых льгот категориям граждан, которые требуют поддержки. Эффективность и профессионализм специалистов подтверждает то, что объем налоговых поступлений стабильно увеличивается. За прошлый год налоговые поступления в Псковской области выросли более чем на 20%. «Все это позволяет региону чувствовать более уверенно. Налоговые поступления, пополняющие региональный и консолидированный бюджет, позволяют области решать серьезные и важные задачи по социально-экономическому развитию региона, оказывать поддержку гражданам», — добавил Михаил Ведерников.