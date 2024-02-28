Экономика

Правительство с 1 марта вводит запрет на экспорт бензина до 31 августа

Правительство РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года вводит временный запрет на экспорт бензина и увеличивает нормативы продажи дизельного топлива на биржевых торгах с 12,5% до 16%. Соответствующие постановления уже подписаны, сообщается в Telegram-канале кабмина.

«Принятые решения направлены на поддержание стабильной ситуации на топливном рынке в период повышенного спроса, связанного с весенними полевыми работами, сезоном отпусков и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов», - говорится в сообщении.

В постановлении правительства говорится, что запрет экспорта будет действовать на все виды товарных бензинов. Однако он не будет распространяться на поставки в рамках международных межправительственных соглашений, включая государства - члены Евразийского экономического союза, а также на топливо, вывозимое гражданами для личного пользования и для оказания международной гуманитарной помощи.

Кроме того, исключение сделано для бензина в технологических емкостях, которые требуются для эксплуатации в пути следования, а также для топлива, предназначенного для деятельности воинских формирований на территории иностранных государств, для работы на комплексе «Байконур» и на архипелаге Шпицберген.

Увеличение норматива продажи дизельного топлива начнет действовать с 1 апреля 2024 года, следует из текста постановления. Решение позволяет повысить гарантированный объем предложения топлива на торгах и увеличить долю сделок, которые заключаются на конкурентных условиях, сообщили в кабмине, пишет ТАСС.

Запрет на экспорт бензина действовал в прошлом году с 21 сентября по 17 ноября для стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке моторного топлива. Аналогичная мера действовала и для дизельного топлива.