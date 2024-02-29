Экономика

Технопарк «Агрополис» в Великих Луках запустят в 2024 году

Проект по созданию и развитию промышленного технопарка «Агрополис» в Псковской области находится на завершающей стадии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона, технопарк «Агрополис» появится в области уже в этом году.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Проект реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в целях обеспечения льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям.

Совокупная капиталоемкость проекта составляет более 600 млн рублей, в том числе средства федерального и областного бюджетов в размере 430 млн рублей. Строительные и реконструктивные работы на объекте завершены, окончено устройство сетей обеспечения и монтаж необходимого оборудования. В настоящее время осуществляется подготовка к введению технопарка в эксплуатацию.

Резидентами «Агрополиса» уже являются шесть производств, на базе которых создано около 70 новых рабочих мест.

«Реализация такого масштабного проекта по развитию промышленной инфраструктуры для Псковской области очень значима. При поддержке государства создаются площади для льготного размещения предприятий МСП, что способствует развитию промышленности в регионе, обеспечению занятости населения и пополнению регионального бюджета. Все это делает Псковскую область комфортным местом для жизни и привлекательной средой для создания и развития новых производств», — отметил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев.

Всего до конца года в России будет введено 17 новых технопарков в 12 регионах России, сообщил в своем послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин. В основном там будут размещены производства продуктов питания, машин, оборудования, компьютерной и робототехники.

Как отметил глава государства, новые индустриальные технопарки должны формировать точки роста на территории всей страны, а также стимулировать капиталовложение. По его словам до 2030 года число таких площадок должно увеличиться минимум на 100.

«Продолжим развитие индустриальных технопарков с акцентом на размещение производства малого и среднего бизнеса по нашим технологическим приоритетам. Обращаю внимание правительства, до 2030 года необходимо создать еще не менее 100 таких площадок», — сказал Владимир Путин.

За последние 4 года Минэкономразвития России в рамках нацпроекта МСП, профинансировало строительство 62 промышленных парков в 38 регионах страны. 45 из них уже введено в эксплуатацию: в них работают порядка 800 компаний, создано более 10 тысяч рабочих мест.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» инициирован президентом России Владимиром Путиным и курируется первым заместителем председателя правительства РФ Андреем Белоусовым.