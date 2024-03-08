Экономика

Псковская область заняла 51 место в России по уровню закредитованности населения

Псковская область заняла 51 место в России по уровню закредитованности населения. Соответствующий рейтинг подготовило РИА Новости.

Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в начале 2024 года составило 67,4%, объем задолженности перед банками в среднем на одного человека - 313,3 тысячи рублей. Изменение задолженности на одного человека за год - 50,6 тысячи рублей.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа заняли следующие позиции в общероссийском рейтинге:

8 место - Ненецкий автономный округ,

13 место - Мурманская область,

15 место - Санкт-Петербург,

28 место - Новгородская область,

43 место - Вологодская область,

48 место - Ленинградская область,

50 место - Республика Коми,

56 место - Калининградская область,

61 место - Архангельская область,

71 место - Республика Карелия.

В России объем задолженности по кредитам населения перед банками на 1 февраля 2024 года составляет 33 триллиона рублей, за последние 12 месяцев он вырос на 23,5%, или на 6,4 триллиона рублей. Для сравнения в 2019 году задолженность по кредитам физических лиц была менее 15 триллионов рублей.

При этом средняя номинальная заработная плата за последние 12 месяцев выросла меньше, чем задолженность, — на 15%. Таким образом, уровень закредитованности населения (отношение долга к заработанной плате), в текущем рейтинге немного вырос и составил 57% против 54% в рейтинге 2023 года.

Для оценки ситуации в региональном разрезе эксперты составили шестой ежегодный рейтинг регионов России по уровню закредитованности населения. Результаты исследования свидетельствуют о том, что ситуация в регионах характеризуется достаточно высокой степенью неоднородности. Отношение кредитов к годовой зарплате изменяется в диапазоне от 15% до 150%.

Расчет уровня закредитованности населения в регионах произведен экспертами на основе данных Центробанка России и Росстата. Уровень закредитованности оценивался как соотношение среднедушевого долга экономически активного населения по банковским кредитам и годовой зарплаты. Объем кредитов взят из статистики ЦБ, а зарплаты и численность экономически активного населения — статистики Росстата.

Годовая зарплата и численность экономически активного населения рассчитывались как средние значения за 2023 год. Задолженность по банковским кредитам приводится на 1 февраля 2024 года. В расчетах годовой зарплаты учитывалась выплата подоходного налога.