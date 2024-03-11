Экономика

«Эхономика»: Как искусственный интеллект вливается в нашу повседневную реальность? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Эхономика», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 11 марта. В новом выпуске речь пошла о внедрении искусственного интеллекта в нашу повседневную жизнь. Это уже происходит, причем, в два раза быстрее, чем в своё время пришли смартфоны, и в четыре раза быстрее, чем шло проникновение интернета.

Активно технологии искусственного интеллекта внедряются Сбербанком. Чем полезен искусственный интеллект в банковской сфере? Какие цифровые решения Сбера используются на территории Псковской области? Каковы дальнейшие планы Сбера в части использования искусственного интеллекта? На эти и другие вопросы ответил гость студии - управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.

Ведущий Константин Калиниченко.