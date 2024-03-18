Экономика

Прием заявок на компенсацию части затрат для участия в ярмарках открыт в Пскове

Прием заявок на компенсацию части затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочной деятельности, открыли в Пскове. Получателями субсидии могут быть субъекты малого и среднего предпринимательства, а также самозанятые граждане, зарегистрированные на территории города, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе предпринимательства и потребительского рынка администрации Пскова.

Субсидии предоставляются на оплату:

аренды выставочно-ярмарочных площадей;

регистрационного сбора;

аренды выставочно-ярмарочного оборудования.

Прием заявок осуществляет отдел по адресу: Псков, улица Ленина, дом №3, первый этаж. Телефоны: 29-10-69, 29-10-67, электронная почта: oppr@pskovadmin.ru.

Ранее в Пскове стартовал прием заявок на участие в универсальной ярмарке «Городская ярмарка на улице Пушкина», которая будет проходить с 15 марта по 30 ноября 2024 года.