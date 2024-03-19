Экономика

Госдума приняла закон о смягчении ответственности по экономическим статьям

Госдума приняла закон, который на стадии законопроекта внесла фракция «Новые люди», об «индексации» размеров крупного и особо крупного ущерба, которые переводят нарушение в уголовные статьи по экономическим составам преступлений. Он направлен на перевод наказаний из уголовных составов в административные, пишет РИА Новости.

При внесении документа лидер «Новых людей» Алексей Нечаев сообщил, что по размеру ущерба в некоторых уголовных экономических статьях инфляция уже набежала до 80%, а значит, размер ущерба не соответствует причинённому вреду.

«Нужно выводить больше нарушений из уголовного состава в административный. Это создаст более комфортную среду для предпринимателей», - отметил руководитель партии.

Законопроектом предусматривается увеличение порогов значительного, крупного и особо крупного размеров ущерба. В частности, предлагается внести изменения в ряд статей Уголовного кодекса РФ. «Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования» (статья 170.2) – крупный размер ущерба увеличивается с 2 миллионов 250 тысяч до 3,5 миллиона рублей, а особо крупный – с 9 миллионов до 13,5 миллиона рублей.

«Мошенничество» (статья 159) – размер суммы значительного ущерба увеличивается с 10 тысяч до 250 тысяч рублей, крупного – с 3 миллионов до 4,5 миллиона рублей, особо крупного – 12 миллионов до 18 миллионов рублей.

«Незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов» (статья 171.5) – крупным размером признается сумма сокрытых денежных средств, в совокупности составляющая за период в пределах 1 финансового года более 4,5 миллиона рублей.

«Ограничение конкуренции» (статья 178) – сумма крупного дохода увеличивается с 50 миллионов до 80 миллионов рублей, а особо крупного с 250 миллионов до 390 миллионов рублей. Сумма крупного ущерба увеличивается с 10 миллионов до 16 миллионов рублей, а особо крупного – с 30 миллионов до 47 миллионов рублей.