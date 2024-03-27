Экономика

Строительство завода по созданию медицинских экспресс-тестов началось в «Моглино»

На территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» началось строительство завода компании «Скрининг-М» по производству медицинских диагностических экспресс-тестов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии предоставлены ОЭЗ «Моглино»

В настоящее время резидент осуществляет свою деятельность на арендных площадях. Объем инвестиций уже превысил почти 25 млн рублей, создано более 40 рабочих мест.

Строительство завода позволит расширить линейку продукции и создать дополнительно еще 30 рабочих мест. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2025 года.

Компания специализируется на изготовлении тест-полосок и мультитестов, используемых для in vitro диагностики в клинических лабораториях, наркологических больницах и диспансерах, в центрах переливания крови. Тесты широко используют в своей работе силовые структуры, а также предприятия с опасным производством и крупные промышленные предприятия для тестирования персонала.

Напомним, этот инвестпроект одобрил экспертный совет «Моглино» под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в феврале прошлого года.