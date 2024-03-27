Экономика

Налоговую нагрузку на предпринимателей снизили в округах Псковской области

Изменения внесли в закон Псковской области «О патентной системе налогообложения» в связи с преобразованием части районов в муниципальные округа. Соответствующий законопроект депутаты Псковского областного Собрания поддержали на очередной 31-й сессии 28 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Изменения в закон потребовались, чтобы распространить действие понижающего коэффициента дифференциации в размере 0,7 для расчета потенциально возможного годового дохода для индивидуального предпринимателя по отдельным видам предпринимательской деятельности на муниципальные округа Псковской области. Это позволит сохранить при преобразовании районов в округа понижающий коэффициент для налоговой базы, используемой для расчета патентов для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения.

Как ранее пояснил председатель комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев, предприниматели в округах, которые получили патент после 1 января 2024 года, смогут использовать понижающий коэффициент.

Проект закона приняли на сессии в двух чтениях.