Экономика

Россельхознадзор в 2023 году выявил более 2 тысяч несуществующих предприятий

Число выявленных несуществующих производственных предприятий и несуществующих предприятий торговли в 2023 году выросло на 8% по сравнению с 2022 годом и составило 2 266 единиц. Об этом говорится в презентации, представленной руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом на заседании итоговой коллегии ведомства.

В 2022 году было выявлено 2 091 предприятие-фантом, в 2021 году - 3 041, в 2020 году - 2 802, в 2019 году - 284.

Кроме того, как сообщается в материалах, в 2023 году более 52 тысяч пользователей были заблокированы за допущение различных ошибок при оформлении ветеринарных сопроводительных документов, пишет ТАСС.

Также ведомство в 2023 году выявило более 269 тысяч случаев перемещения товаров, используемых для легализации неизвестного сырья и продукции, продления сроков годности товаров, ввода в оборот фальсификата или продукции с истекшим сроком годности.