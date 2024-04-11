Экономика

Цены на услуги зарубежного туризма в Псковской области взлетели на 11%

Индекс потребительских цен в Псковской области в марте по сравнению с февралем 2024 года составил 100,07%. Основное влияние на значение индекса потребительских цен оказал рост цен на непродовольственные товары, которые увеличились за месяц на 0,7%, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковстата.

В марте в группе услуг больше других увеличились цены на услуги зарубежного туризма (на 11,4%), услуги гостиниц и прочих мест проживания (на 4,0%).

Среди продовольственных товаров за месяц наиболее подорожали сахар (на 2,9%), рыба и морепродукты пищевые (на 2%), кондитерские изделия (на 1,6%). Наиболее подешевели куриные яйца (на 3,2%), плодоовощная продукция, включая картофель (на 2,9%), подсолнечное масло (на 2,7%).

График: Псковстат

В марте из непродовольственных товаров более всего выросли цены на медикаменты (на 1,7%) и строительные материалы (на 1,6%). Наиболее подешевели бумажно-беловые товары (на 1,4%), парфюмерно-косметические товары (на 1,3%), электротовары и другие бытовые приборы (на 1,2%).