Экономика

Внешний долг России на душу населения упал до минимума с 2005 года

Внешний долг России на душу населения на 1 апреля упал до 2,1 тысячи долларов - это наименьший показатель с 2005 года, следует из расчетов РИА Новости по данным Центробанка.

Так, в первом квартале этого года внешний долг сократился до 304 миллиарда долларов, что составляет около 15,05% ВВП - наименьший результат как минимум с 1993 года.

При этом в расчете на душу населения российские обязательства перед нерезидентами в январе-марте 2024 года сократились до 2079 долларов с 2167 долларов кварталом ранее. Это минимальный уровень с 2005 года, когда показатель составлял 1802 доллара.

Максимальный же за современную историю России уровень внешнего долга на душу населения наблюдался в 2013 году на уровне 5072 доллара, а к ВВП - в 1999 году, когда он достиг 91%.