Экономика

Сроки уплаты имущественных налогов напомнили псковичам

Сроки уплаты имущественных налогов организациями в 2024 году напомнили в УФНС России по Псковской области.

Как Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве, статьями 363, 383 и 397 Налогового кодекса Российской Федерации установлены сроки уплаты транспортного, земельного налогов и налога на имущество организаций – не позднее 28 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Авансовые платежи по данным категориям налогов – не позднее 28-ого числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

Таким образом, в 2024 году с учетом положений статьи 6.1. Кодекса установлены следующие сроки уплаты (с учетом выходных и праздничных дней):

авансовый платеж за 1 квартал 2024 года не позднее 2 мая 2024 года;

авансовый платеж за 2 квартал 2024года не позднее 29 июля 2024 года;

авансовый платеж за 3 квартал 2024года не позднее 28 октября 2024 года.

А налог за 2024 год юридические лица обязаны уплатить не позднее 28 февраля 2025 года.

В ведомстве напомнили, что в условиях перехода на Единый налоговый счет (далее ЕНС), согласно подпункту 5 пункта 5 статьи 11.3. Кодекса, совокупная обязанность формируется и подлежит учету на ЕНС на основе уведомлений об исчисленных суммах налогов, сборов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов, представленных в налоговый орган.

Всю интересующую информацию по ЕНС можно получить на официальном сайте ФНС России в разделе «Единый налоговый счет» в сервисе ФНС России «Часто задаваемые вопросы» или по бесплатному телефону контакт-центра ФНС России: 8-800-222-22-22.