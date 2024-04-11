Экономика

Бизнес-миссия на заводы Великих Лук и заседание Совета ТПП РФ

Выездное заседание Совета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России по теме «Условия развития обрабатывающих производств и аграрных предприятий на примере Псковской области» состоится 18 апреля в городе Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Союз ТПП Псковской области.

В заседании примут участие представители бизнеса из других регионов страны и предприниматели-производственники Псковского региона, специалисты муниципалитетов, преподаватели и студенты вузов и учреждений среднего профессионального образования.

Вопреки негативным прогнозам МВФ, рост экономики России в 2023 году составил 3,5%, где существенное значение сыграл рост промышленности на 6,3% и конкретно обрабатывающих производств на 7,5%. Потенциал дальнейшего роста промышленности еще значителен. В 2023 году промышленное производство мира занимает долю 30,5% ВВП, а в развивающихся странах – до 66% ВВП.

На российскую промышленность и сектор АПК продолжает действовать большое число внешних и внутренних негативных факторов, тормозящих развитие.

Среди внешних можно выделить санкции, трудности ввоза комплектующих в Россию, сложности логистики, сложности проведения финансовых расчетов, волатильность на валютном рынке, барьеры при поставках российской продукции на экспорт.

Внутренние факторы оказывают на развитие промышленности большее влияние: отсутствие понятной стратегии развития отраслей промышленности и АПК на срок более 10 лет, высокая ключевая ставка, неравные условия для инвестиций в производство в разных регионах и отраслях, большая налоговая нагрузка, кадровая проблема, отсутствие необходимой компонентной базы и станков российского производства, а также отсутствие необходимой таможенно-тарифной защиты отечественных производителей.

Придание экономической политике России стимулирующих свойств, компенсирует негативных эффект внешних факторов, позволит раскрыть потенциал обрабатывающих производств, увеличит его вклад в ВВП, позволит сделать АПК одним из локомотивов роста экономики и развития сельских территорий.

Вопросы для дискуссии:

Потребности и сдерживающие факторы развития обрабатывающей промышленности России и сектора АПК;

Потенциал роста для предприятий Псковской области;

Меры повышения доступности финансовых ресурсов;

Меры технического регулирования рынка и защиты отечественных производителей;

Меры содействия привлечению кадров в промышленности и АПК;

Меры по развитию сельских территорий, необходимые для ускоренного развития сектора АПК.

В первой половине дня перед заседанием Совета состоится бизнес-миссия представителей производственных компаний из 7 регионов страны на великолукские предприятия:

ВОМЗ, где участники познакомятся с производством прицепов, лесовозов, мостовых кранов;

Велмаш покажет технику – манипуляторы для леса, крюковые погрузчики, автогидроподъемники,

На заводе ЗЭТО участникам бизнес-миссии презентуют электротехническое оборудование.

Работа выставки «Время вперед!» также запланирована в ходе выездного заседания Совета ТПП РФ.