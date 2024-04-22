Экономика

Аркадий Мурылёв назвал наиболее острую проблему псковского бизнес-сообщества

Доклад о результатах работы в 2023 году представил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылёв в ходе очередной сессии Псковского областного Собрания 23 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В частности, Аркадий Мурылёв проинформировал, что 70% поступивших в его адрес обращений рассмотрены положительно. Омбудсмен перечислил наиболее распространённые проблемы, на которые жалуются предприниматели. Это споры при размещении нестационарных торговых объектов, жалобы на проверки контрольно-надзорных органов, земельные вопросы, проблемы во взаимодействии с налоговой и во взаимодействии с естественными монополиями.

Аркадий Мурылёв упомянул общероссийский опрос предпринимателей о состоянии малого бизнеса, в котором анонимно участвовали в том числе представители Псковской области. Согласно результатам опроса, существенное влияние зарубежных санкций почувствовали 17% субъектов малого и среднего предпринимательства. Одна из наиболее острых проблем в бизнес-сообществе региона – дефицит кадров. В целом о проблемах в бизнесе сообщили 24% псковских респондентов. В сравнении с 2022 годом количество испытывающих трудности субъектов МСП уменьшилось.

Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Псковской области остаётся стабильным – порядка 20 тысяч, при этом количество «самозанятых» за 2023 году увеличилось с 6 до 13 тысяч.

Аркадий Мурылёв отметил, что существенный рост количества предпринимателей в Псковской области отсутствует, что свидетельствует о необходимости расширять меры поддержки бизнеса.

Депутаты приняли доклад бизнес-омбудсмена.