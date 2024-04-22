Экономика

Изысканный чай по выгодной цене: в Пскове открылась оптовая база «Лавка купца»

Зародившийся на Востоке и впервые завезенный в Россию в XVII веке чай уже давно стал неотъемлемой частью национальной культуры: практически каждый россиянин пьет его ежедневно. В кафе или ресторанах его заказывает каждый второй гость, поэтому заведения, в которых есть чайная карта и правильно подобранный ассортимент, оставляют у посетителей приятное послевкусие и желание вернуться.

Но где найти надежного оптового поставщика, готового предложить широкий ассортимент этого вкусного и полезного напитка? Качественные чаи из разных уголков мира по привлекательным ценам можно приобрести на недавно открывшейся в Пскове оптовой базе «Лавки Купца» на улице Советской, 60. О том, сколько сортов чая есть в наличии и что еще, помимо этого популярного напитка, здесь могут предложить покупателям, узнала Псковская Лента Новостей.

Фото здесь и далее предоставила оптовая база «Лавка купца»

Первая в Пскове оптовая база, где можно будет по выгодным ценам приобрести изысканные сорта чая и кофе для дома, кафе, ресторанов и отелей, - новый проект псковского предпринимателя Айвара Митровскиса, ставший продолжением других успешных направлений его деятельности.

От фермерских продуктов — к чаю

История чайного бизнеса Айвара Митровскиса началась в 2021 году с создания небольшого фермерского магазина на Октябрьском проспекте, который он назвал «Лавка купца». «Купец - это предприниматель, человек, который ведёт торговлю. Я тоже являюсь купцом. А лавка — это старое русское название магазина», - пояснил предприниматель смысл названия магазина.

Сотрудничество с псковскими производителями и знакомство с местной продукцией вылилось в интерес к чайному направлению. «Фермерский продукт был многим интересен, но очень высокий спрос был на чай, в том числе псковский иван-чай, различные травяные сборы. Я стал изучать возможности поставки этой продукции из Алтайского края, Краснодара и других регионов России. А затем вышел и на международный уровень», - рассказал Айвар Митровскис.

Так в Пскове появляется «Чайный дом купца» на Советской, 53. Интерьер магазина выполнен в купеческом стиле. Пространство чайного дома наполнено старинной мебелью, антикварными предметами и ароматом чая. Благодаря разнообразию псковской продукции и прямым поставкам из Индии и Китая псковичам и гостям города доступно более 100 видов чая, которые можно продегустировать.

«Когда к нам заходят псковичи или гости города, они попадают в атмосферу купеческой лавки. Мебель, посуда и даже подача чая — все соответствует этой концепции», - пояснил Айвар Митровскис.

Не случайно «Чайный дом купца» псковичи также полюбили как маленькую фермерскую лавку. Более того, от постоянных клиентов появились запросы на больший объем продукции.

«Нас спрашивали, можно ли заказать чай для кафе, ресторанов, для других заведений. Почему бы и да? Я понял, что надо выходить на оптовую торговлю», - сказал предприниматель.

И уже в этом году начала работу оптовая база «Лавки купца», где можно приобрести оптовые партии изысканных сортов чая местных и зарубежных производителей. «Появлению первой чайной оптовой базы в Пскове предшествовала большая подготовительная работа: анализ рынка, тщательный выбор товаров, подбор и обучение персонала. Теперь мы открыты как для крупных компаний, так и для розничных покупателей. Мы предлагаем всем насладиться таким напитком как чай», - сказал Айвар Митровскис.

Чай из разных уголков мира

На оптовой базе как и в «Чайном доме купца» представлено более 100 видов чая из разных уголков мира. Ассортимент постоянно увеличивается.

«У нас можно приобрести по оптовым ценам на развес как простой зеленый и черный чай без добавок, так и чай с ароматическими маслами и различными добавками», - рассказала управляющая оптовой базы «Лавка купца» Анастасия Игнатова.

В основном продукт импортный. У магазина и оптовой базы налажены прямые поставки черного чая Ассам и Махараджа из Индии, а также зеленого чая из Китая. «Для гурманов - много китайской продукции: разнообразие пуэров различных вкусов, запахов и качества, как успокаивающих, так и бодрящих, а также улунов, начиная от молочного, заканчивая банановым», - отметила она.

Ассортимент представлен и травяными напитками российского производства. «У нас есть травяные сборы из Алтая. В том числе напитки, которые состоят из высушенных цветков - такие как синий чай «Анчан». Это сбор цветка «Клитории тройчатой», который в последующем заваривается как отвар либо как чай. Напиток получается синего цвета, но при контакте с цитрусовыми меняет цвет на фиолетовый, а при контакте с шафраном - на зеленый», - пояснила Анастасия Игнатова.

Любителям своего, местного, тоже найдется, что предложить. Покупатели могут приобрести псковский иван-чай, травяные сборы и исландский мох в чистом виде, а также в форме сиропа и капсул. Также в наличии «Столбушинский продукт» и псковский мармелад, с производителями которых налажено сотрудничество на постоянной основе. «На оптовой базе присутствует наша брендированная продукция: чай в коробках ручной работы, а также наборы для глинтвейна и «Старые традиции» - сушеные травы в холщовых мешочках, которые могут стать отличным сувениром», - отметила управляющая оптовой базы «Лавка купца».

Популярные у старшего поколения травяные сборы тоже представлены на оптовой базе. Причем не только сушеная малина или черная смородина. В продаже есть даже известный своими полезными свойствами красный корень.

Попробуй на вкус!

Оптовая база реализует сертифицированный товар, который прошел тщательный отбор. «У нас отобрана группа поставщиков и контрагентов, которые присылают нам продукцию. Но сначала продукт берется на пробу — мы сами его дегустируем. Если нас устраивает качество, вкус и запах, мы можем с уверенностью это все продавать. Если нет — меняем поставщика», - пояснила коммерческий директор организации Алена Гуща.

Попробовать чай перед покупкой могут и покупатели. На витринах оптовой базы есть образцы товара. Понравившийся вид напитка можно выбрать для дегустации. «Чай заваривается в красивых чайниках и чашечках. Если клиент спешит и не хочет надолго задерживаться, мы можем заварить напиток в одноразовых стаканчиках или дать с собой пробник чая», - пояснила управляющая оптовой базы.

Также дегустации проходят в «Чайном доме купца», где каждую неделю можно бесплатно попробовать новый вид чая.

В многообразии сортов и видов чая легко запутаться, но сотрудники с удовольствием расскажут о каждом. «Мы давно работаем в этом бизнесе - не месяц и не год. Если какие-то виды чая не знакомы, мы всегда готовы объяснить, как правильно заваривать, чтобы не потерять вкус напитка», - отметила Алена Гуща.

Что к чаю?

И, конечно, в наличии и под заказ есть то, что может пригодиться для чайной церемонии. Например, псковский мед из разнотравья или натуральный шоколад. Красивые и полезные сладости подойдут для людей, которые следят за фигурой. В составе натурального шоколада нет сахара, но есть мед (в горьком шоколаде) и кокосовые сливки (в белом шоколаде).

По оптовой цене также можно приобрести и стеклянную, и глиняную посуду: чайники, кружки, сервизы. В продаже есть и антикварные наборы посуды из латуни и хрусталя.

«Для тех, кто не знаком с Китаем, но хочет познакомится, есть полноценный набор для чайной китайской церемонии. В него входят несколько видов пуэров, полулитровый чайник и четыре пиалы», - рассказала Алена Гуща.

В наличии также есть подарочные сертификаты на любую сумму от 500 рублей.

«Мы желаем, чтобы вы погрузились в уникальный мир чайной культуры. Приходите к нам и откройте для себя новые грани вкуса и аромата чая!», - отметил Айвар Митровскис.

Оптовая база работает с ресторанами, гостиницами и небольшими магазинами. Среди псковских клиентов: бар «Пихта Lounge», «Вот, блин, кафе!», «Good.Zone», кафе «Несвятые святые». Уже есть клиенты и из других регионов. Компания успешно работает со службами доставки по всей России.

Оптовая база «Лавка купца»: город Псков, улица Советская, 60. Телефон: 7- 900-636-13-22.

Время работы: Понедельник-пятница с 9.30 до 18.00.

Заказ также можно оформить на сайте «Лавки купца» >>>

ВК-сообщество >>>

Первый заказ — от 3 тысяч рублей. Возможен наличный и безналичный расчет.

Товар будет собран и отправлен в течение трех дней.

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