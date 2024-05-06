Псковская область заняла 25 место в России по возврату бизнесом кредитов банкам. Соответствующий рейтинг подготовило РИА Новости.
На 1 марта 2024 года доля просроченной задолженности бизнеса в Псковской области составила 1,5%. Прирост кредитов юридическим лицам за 12 месяцев - 18,8%, а доля региона в общероссийском объеме кредитов юридическим лицам равняется 0,10%.
Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа заняли следующие позиции в общероссийском рейтинге:
Согласно статистике Центробанка РФ, объем корпоративного кредитного портфеля с 1 марта 2023 года по 1 марта 2024 года вырос на 19,3%. В целом во второй половине 2023 года банковское кредитование бизнеса было на стабильном и одновременно на высоком уровне. Последний раз такая динамика была в 2012 году. Таким образом, повышение ставок в экономике и рост требований к заемщикам пока имеют относительно ограниченный эффект на динамику корпоративного кредитования.
Качество корпоративного кредитного портфеля при положительной динамике кредитования росло. В целом доля просрочки на данный момент находится вблизи многолетних минимумов. На долю просроченной задолженности в корпоративном кредитном портфеле на 1 марта 2024 года приходится только 3,8%, что близко минимуму 2009 года.
Для оценки платежной дисциплины корпоративных клиентов в региональном разрезе эксперты провели исследование и подготовили рейтинг российских регионов по доле просроченной задолженности бизнеса по банковским кредитам на основе данных Центробанка. Как свидетельствуют результаты исследования, по состоянию на 1 марта 2024 года доля просрочки между регионами варьируется от 0,1% до 64%, а медианное значение доли просроченной задолженности по кредитам населению равнялось 2,6%.