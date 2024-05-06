Экономика

Псковская область заняла 25 место в России по возврату бизнесом кредитов банкам

Псковская область заняла 25 место в России по возврату бизнесом кредитов банкам. Соответствующий рейтинг подготовило РИА Новости.

На 1 марта 2024 года доля просроченной задолженности бизнеса в Псковской области составила 1,5%. Прирост кредитов юридическим лицам за 12 месяцев - 18,8%, а доля региона в общероссийском объеме кредитов юридическим лицам равняется 0,10%.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа заняли следующие позиции в общероссийском рейтинге:

6 место - Мурманская область,

17 место - Ленинградская область,

19 место - Архангельская область,

24 место - Вологодская область,

28 место - Калининградская область,

30 место - Республика Карелия,

34 место - Новгородская область,

40 место - Санкт-Петербург,

75 место - Республика Коми,

85 место - Ненецкий автономный округ.

Согласно статистике Центробанка РФ, объем корпоративного кредитного портфеля с 1 марта 2023 года по 1 марта 2024 года вырос на 19,3%. В целом во второй половине 2023 года банковское кредитование бизнеса было на стабильном и одновременно на высоком уровне. Последний раз такая динамика была в 2012 году. Таким образом, повышение ставок в экономике и рост требований к заемщикам пока имеют относительно ограниченный эффект на динамику корпоративного кредитования.

Качество корпоративного кредитного портфеля при положительной динамике кредитования росло. В целом доля просрочки на данный момент находится вблизи многолетних минимумов. На долю просроченной задолженности в корпоративном кредитном портфеле на 1 марта 2024 года приходится только 3,8%, что близко минимуму 2009 года.

Для оценки платежной дисциплины корпоративных клиентов в региональном разрезе эксперты провели исследование и подготовили рейтинг российских регионов по доле просроченной задолженности бизнеса по банковским кредитам на основе данных Центробанка. Как свидетельствуют результаты исследования, по состоянию на 1 марта 2024 года доля просрочки между регионами варьируется от 0,1% до 64%, а медианное значение доли просроченной задолженности по кредитам населению равнялось 2,6%.