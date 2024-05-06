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Экономика

От банков потребуют согласовывать финансовые операции с родственниками

08.05.2024 08:38|ПсковКомментариев: 0

В России появится новая услуга по защите средств граждан. Госдума в весеннюю сессию может принять законопроект «О внесении изменений в закон «О банках и банковской деятельности». Документом предлагается ввести механизм дополнительной верификации финансовых операций, которые по желанию клиентов начнут одобрять их родственники или доверенные лица.

Согласно законопроекту, системно значимые кредитные организации (сейчас их 13) будут обязаны дать возможность клиенту оформить доверенность на третье лицо, который получит право отклонять или подтверждать операции в течение 12 часов с момента уведомления от банка. В случае отсутствия реакции банк откажет в проведении трансакции, пишут «Известия»

Информацию о том, что Госдума рассмотрит инициативу в ближайшее время, подтвердили в «Единой России» и профильном комитете.

«После 13–15 мая, когда завершится формирование правительства, Госдума может принять законопроект в первом чтении. Затем потребуется примерно месяц, чтобы внести в него поправки, в том числе предложенные в отзыве правительства, которое концептуально поддержало инициативу», — пояснила один из авторов законопроекта, депутат от «Единой России» Наталья Костенко.

По ее словам, ко второму чтению в тексте закона может появиться механизм отзыва доверенности, который предложило прописать правительство, чтобы исключить риски злоупотребления для поручителя. Также упростят саму процедуру реализации инициативы.

«Принцип один: есть доверенное лицо, ему сообщается об операциях, а вот форма уведомления, сумма, с которой возможна блокировка, будет варьироваться. С учетом одобрения законопроекта всеми ведомствами, не думаю, что будет какая-то задержка при его рассмотрении в окончательном чтении», — пояснила депутат.

Теги: #банк
Источник: Псковская Лента Новостей
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