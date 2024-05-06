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Экономика

Куратор Псковской области в правительстве уйдет с поста главы Минпромторга

10.05.2024 13:17|ПсковКомментариев: 0

Куратор Псковской области в правительстве РФ Денис Мантуров сохранит за собой пост вице-премьера, но перестанет возглавлять Минпромторг. Об этом сообщает РБК со ссылкой на три источника, знакомых с ходом кадровых консультаций.

По словам двух источников, на пост главы Министерства промышленности и торговли рассматривается кандидатура губернатора Калининградской области Антона Алиханова, который до утверждения в должности губернатора возглавлял департамент государственного регулирования внешнеторговой деятельности в Минпромторге.

«Это логичное и ожидаемое кадровое решение. При этом обсуждаемые на должность руководителя министерства кандидаты так или иначе являются выходцами из команды Мантурова, поэтому говорить о каком-то ослаблении его позиций не приходится. От нового главы ведомства ожидается, что он в целом будет использовать подходы к работе по руководству профильным министерством и управлению отраслями, внедренные Мантуровым, и продолжать реализацию заложенных им инициатив в постоянном рабочем контакте с вице-премьером», — говорит источник, знакомый с результатами обсуждения кандидатуры на пост главы Минпромторга.

Денис Мантуров в 1990-е годы работал в авиапроме. С 1993 года работал в сфере экспортных поставок вертолетов Ми-8 с Улан-Удэнского авиационного завода, в 1998–2000 годах был заместителем гендиректора этого предприятия. В 2000–2001 годах занимал должность коммерческого директора Московского вертолетного завода имени М. Л. Миля. В 2001–2003 годах Денис Мантуров был заместителем председателя ФГУП «Государственная инвестиционная корпорация». В 2003–2007 годах возглавлял ОАО «Объединенная промышленная корпорация Оборонпром».

В 2007–2008 годах работал в должности заместителя министра промышленности и энергетики, а затем (после смены функционала ведомства) заместителем министра промышленности и торговли России.

В мае 2012 года, когда Владимир Путин вернулся с поста председателя федерального правительства на должность президента России, Мантуров был утвержден в должности министра промышленности и торговли, сменив Виктора Христенко.

В июле 2022 года Денис Мантуров стал одним из вице-премьеров, сохранив при этом за собой должность министра промышленности.

Теги: #назначения
Источник: Псковская Лента Новостей
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