Куратор Псковской области в правительстве уйдет с поста главы Минпромторга

Куратор Псковской области в правительстве РФ Денис Мантуров сохранит за собой пост вице-премьера, но перестанет возглавлять Минпромторг. Об этом сообщает РБК со ссылкой на три источника, знакомых с ходом кадровых консультаций.
По словам двух источников, на пост главы Министерства промышленности и торговли рассматривается кандидатура губернатора Калининградской области Антона Алиханова, который до утверждения в должности губернатора возглавлял департамент государственного регулирования внешнеторговой деятельности в Минпромторге.
Денис Мантуров в 1990-е годы работал в авиапроме. С 1993 года работал в сфере экспортных поставок вертолетов Ми-8 с Улан-Удэнского авиационного завода, в 1998–2000 годах был заместителем гендиректора этого предприятия. В 2000–2001 годах занимал должность коммерческого директора Московского вертолетного завода имени М. Л. Миля. В 2001–2003 годах Денис Мантуров был заместителем председателя ФГУП «Государственная инвестиционная корпорация». В 2003–2007 годах возглавлял ОАО «Объединенная промышленная корпорация Оборонпром».
В 2007–2008 годах работал в должности заместителя министра промышленности и энергетики, а затем (после смены функционала ведомства) заместителем министра промышленности и торговли России.
В мае 2012 года, когда Владимир Путин вернулся с поста председателя федерального правительства на должность президента России, Мантуров был утвержден в должности министра промышленности и торговли, сменив Виктора Христенко.
В июле 2022 года Денис Мантуров стал одним из вице-премьеров, сохранив при этом за собой должность министра промышленности.