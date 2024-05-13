Экономика

Предлагаемые зарплаты в Псковской области за год выросли на 18 тысяч рублей

Сильный прирост в предлагаемых зарплатах за апрель 2024 года относительно весны 2023 года произошел в Псковской области: зарплаты в вакансиях выросли с 33,2 тысячи до 50,8 тысячи, то есть на 17,6 тысячи рублей за год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

Наиболее ярко прирост зарплат заметен в вакансиях для административного персонала (+75,1 тысячи до 103,1 тысячи рублей) и для обслуживающих кадров (+71,4 тысячи до 100,5 тысячи рублей). Также выросли зарплаты и в сферах массового найма: в транспортно-логистическом секторе (+52,3 тысячи до 101,6 тысячи), в добывающей отрасли (+48,2 тысячи до 101,5 тысячи), в сфере сельского хозяйства (+41,7 тысячи до 93,6 тысячи), для рабочих (+30,3 тысячи до 75,7 тысячи).

После временного затишья начали расти зарплаты и для строителей: здесь уровень предлагаемого дохода в вакансиях вырос на 27,5 тысячи до 73,5 тысячи рублей. Зарплаты в предложениях для псковских производственников этой весной по сравнению с прошлым годом увеличились на 24,5 тысячи до 70,8 тысячи рублей.

По сравнению с другими регионами СЗФО Псковская область находится на 8 месте. Активнее других увеличивают доход компании из Ненецкого АО (+47 тысяч до 95 тысяч в 2024 году). При этом большая часть регионов СЗФО опережает по росту зарплат общероссийский тренд (прирост в среднем на 17,4 тысячи рублей за год).

Регион Весна 2024 Весна 2023 Динамика за год, рублей Ненецкий АО 95 522 ₽ 47 696 ₽ 47 826 ₽ Санкт-Петербург 74 756 ₽ 55 100 ₽ 19 656 ₽ Мурманская область 68 428 ₽ 48 756 ₽ 19 673 ₽ Ленинградская область 63 380 ₽ 45 088 ₽ 18 291 ₽ Республика Коми 60 410 ₽ 42 353 ₽ 18 057 ₽ Республика Карелия 58 483 ₽ 40 682 ₽ 17 801 ₽ Архангельская область 57 707 ₽ 40 022 ₽ 17 685 ₽ Псковская область 50 849 ₽ 33 208 ₽ 17 640 ₽ Калининградская область 50 768 ₽ 38 956 ₽ 11 812 ₽ Вологодская область 49 821 ₽ 35 101 ₽ 14 720 ₽ Новгородская область 49 718 ₽ 36 217 ₽ 13 502 ₽

«Столь быстрый рост уровня предлагаемой заработной платы связан с дефицитом кадров. Людей, подходящих по специальности, со всеми необходимыми навыками, компетенциями и опытом на рынке сегодня крайне мало и среди работодателей за них разворачивается настоящая борьба. Зарплатный инструмент – первый и самый очевидный способ повышения привлекательности в условиях жесткой конкуренции за персонал, но позволить себе такую тактику может далеко не каждая компания. По данным hh.ru, в апреле этого года медианное значение предлагаемых российскими работодателями зарплат превысило медианное значение прошлого года на 14,7 тысячи и дошло до 64,7 тысячи рублей в среднем по стране. Конечно же, в текущих условиях работодатели стараются создавать более привлекательные условия труда – повышают зарплату, предлагают различные бонусы, работают над HR-брендом. Важнейшим направлением также является работа над ростом производительности труда и оптимизация процессов», – отметила директор hh.ru СЗФО Юлия Сахарова.