Предлагаемые зарплаты в Псковской области за год выросли на 18 тысяч рублей

Сильный прирост в предлагаемых зарплатах за апрель 2024 года относительно весны 2023 года произошел в Псковской области: зарплаты в вакансиях выросли с 33,2 тысячи до 50,8 тысячи, то есть на 17,6 тысячи рублей за год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.
Наиболее ярко прирост зарплат заметен в вакансиях для административного персонала (+75,1 тысячи до 103,1 тысячи рублей) и для обслуживающих кадров (+71,4 тысячи до 100,5 тысячи рублей). Также выросли зарплаты и в сферах массового найма: в транспортно-логистическом секторе (+52,3 тысячи до 101,6 тысячи), в добывающей отрасли (+48,2 тысячи до 101,5 тысячи), в сфере сельского хозяйства (+41,7 тысячи до 93,6 тысячи), для рабочих (+30,3 тысячи до 75,7 тысячи).
После временного затишья начали расти зарплаты и для строителей: здесь уровень предлагаемого дохода в вакансиях вырос на 27,5 тысячи до 73,5 тысячи рублей. Зарплаты в предложениях для псковских производственников этой весной по сравнению с прошлым годом увеличились на 24,5 тысячи до 70,8 тысячи рублей.
По сравнению с другими регионами СЗФО Псковская область находится на 8 месте. Активнее других увеличивают доход компании из Ненецкого АО (+47 тысяч до 95 тысяч в 2024 году). При этом большая часть регионов СЗФО опережает по росту зарплат общероссийский тренд (прирост в среднем на 17,4 тысячи рублей за год).
|
Регион
|
Весна 2024
|
Весна 2023
|
Динамика за год, рублей
|
Ненецкий АО
|
95 522 ₽
|
47 696 ₽
|
47 826 ₽
|
Санкт-Петербург
|
74 756 ₽
|
55 100 ₽
|
19 656 ₽
|
Мурманская область
|
68 428 ₽
|
48 756 ₽
|
19 673 ₽
|
Ленинградская область
|
63 380 ₽
|
45 088 ₽
|
18 291 ₽
|
Республика Коми
|
60 410 ₽
|
42 353 ₽
|
18 057 ₽
|
Республика Карелия
|
58 483 ₽
|
40 682 ₽
|
17 801 ₽
|
Архангельская область
|
57 707 ₽
|
40 022 ₽
|
17 685 ₽
|
Псковская область
|
50 849 ₽
|
33 208 ₽
|
17 640 ₽
|
Калининградская область
|
50 768 ₽
|
38 956 ₽
|
11 812 ₽
|
Вологодская область
|
49 821 ₽
|
35 101 ₽
|
14 720 ₽
|
Новгородская область
|
49 718 ₽
|
36 217 ₽
|
13 502 ₽
«Столь быстрый рост уровня предлагаемой заработной платы связан с дефицитом кадров. Людей, подходящих по специальности, со всеми необходимыми навыками, компетенциями и опытом на рынке сегодня крайне мало и среди работодателей за них разворачивается настоящая борьба. Зарплатный инструмент – первый и самый очевидный способ повышения привлекательности в условиях жесткой конкуренции за персонал, но позволить себе такую тактику может далеко не каждая компания. По данным hh.ru, в апреле этого года медианное значение предлагаемых российскими работодателями зарплат превысило медианное значение прошлого года на 14,7 тысячи и дошло до 64,7 тысячи рублей в среднем по стране. Конечно же, в текущих условиях работодатели стараются создавать более привлекательные условия труда – повышают зарплату, предлагают различные бонусы, работают над HR-брендом. Важнейшим направлением также является работа над ростом производительности труда и оптимизация процессов», – отметила директор hh.ru СЗФО Юлия Сахарова.